‘İndirimli ürün’ dolandırıcılığına 60 yıl hapis

İstanbul’da alışveriş siteleri üzerinden indirimli altın ve elektronik eşya getirttiğini söyleyerek dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanık, 60 yıl hapisle cezalandırıldı.

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AA’nın haberine göre İstanbul 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz yargılanan üç sanık katılmazken, avukatlar hazır bulundu.

Bir önceki celsede açıklanan esasa ilişkin mütalaaya karşı beyanda bulunan avukatlar, müvekkillerinin beraatini istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Emre Kızak’ı 36 kişiye karşı ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçunu işlediği gerekçesiyle bir yıl sekizer aydan toplamda 60 yıl hapis cezasına çarptırdı. Diğer sanıklar Cemre Kızak ve Hilal Arslan’ın ise beraati kararlaştırdı.

Mütalaadan

24 Aralık 2021’deki duruşmada açıklanan esas hakkındaki mütalaada, kardeş olan sanıklar Emre Kızak ile Cemre Kızak’ın Beşiktaş’ta bir mağaza işlettikleri, Emre Kızak’ın kız arkadaşı sanık Hilal Arslan’ın da mağazada çalıştığı belirtilmişti.

Sanık Emre Kızak’ın, mağazaya alışverişe giden müşterilere, bazı alışveriş siteleri üzerinden indirimli altın, elektronik eşya ve çeşitli ürünler satın alınarak kısa vadede kar elde edileceğini söylediği anlatılan mütalaada, önce küçük miktarlar veya birkaç ürünle deneme yapan müşterilerin güvenini kazanmak için sanıkların ürünleri teslim ettikleri ve bir miktar kar elde etmelerini sağladıkları kaydedilmişti.

Sanıklara güvenen müşterilerin daha fazla mal sipariş ettikleri, sanıkların daha sonra yüksek miktarlı ödemeler almalarına rağmen müşterilerine paralarını ve siparişlerini teslim etmedikleri aktarılmıştı.

Sanıkların 39 kişiye karşı ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 56 yıl üçer aydan 281 yıl üçer aya kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyordu.