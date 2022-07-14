‘Inception’ 12 yaşında: Sonu rüya mıydı gerçek mi diye düşünenlere yanıt

Inception 12 yıl önce bugün vizyona girdi. Rüya-gerçek ikiliğiyle zaman zaman izleyenlerin kafasını yakan Christopher Nolan imzalı filmin seyirciye bırakılan ‘ucu açık sonu‘ hala tartışılıyor.

Filmin yıldızlarında Micheal Caine filmin final sahnesinde doruğa çıkan rüya mı gerçek mi gizemini açığa kavuşturmuştu.

Reddit platformunda yeniden gündeme 2018 tarihli bir videoda Britanyalı oyuncu filmi hiç izlemeyenlere ya da yeniden izlemek isteyenlere yardımcı olacak bir bilgi paylaşıyor.

Senaryoyu okuduğunda kafasının karıştığını belirten Caine, yönetmen Nolan’a “Hangileri rüya, hangileri gerçek anlamıyorum” der. Bunun üzerine “Sen sahnede varsan gerçek, yoksan rüya” yanıtını alır.

Film 2010’da yayınlandığından bu yana final sahnesinin Leonardo DiCaprio’nun canlandırdığı baş karakter Dom Cobb’un rüyasında mı yoksa gerçekte mi yaşandığı tartışılıyordu.

Söz konusu sahnede suç geçmişi silinen Cobb ABD’ye giriş izni alıp yeniden çocukları ve Caine’in canlandırdığı babasıyla bir araya geliyordu.

İzleyicilerin kafasında soru işaretine neden olansa Cobb karakterinin gerçeklikle bağ kurmasını sağlayan totemi yani topacının son hareketinin görülmemesi. Topaç gerçek hayatta dönmesini bir süre sonra durdururken rüyada dönmeye devam ediyor. Ancak Nolan son sahnede izleyici topacın akıbetini göremeden filmi bitiriyor.

Sonunun öznel olduğunu belirten yönetmen bu konuda yorum yapmaktan kaçınmıştı.

Ancak Caine’in sahnede olması yaşananların gerçek olduğunu gösteriyor.