İnce’nin İzmirlilere vaadi: ‘Allah kahretsin’ diye sandık başına gitmeyeceksiniz

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yine iddialı konuştu: “İzmir’de halk ‘Allah kahretsin’ diye sandık başına gitmeyecek. Artık bir seçenek var. Biz burada birinci parti olacağız.”

AA’nın aktardığına göre İzmir programında basın toplantısı düzenleyen İnce, partisinin 6 Şubat 2022’den sonra yapılacak bütün seçimlere katılabileceğini söyledi.

İzmir’de iddialı olduklarını ve kente çok güvendiklerini ifade eden İnce, şöyle konuştu: “Anketler, bazen kamuoyunun refleksini ölçmek, bazen de kamuoyunu yönlendirmek için yapılır. Önce buna bakmak lazım. Biz 17 Mayıs sonrası bir yılımızı dolduralım, bir anket yaptıracağız. İzmir en umutlu olduğum kent. İzmir’de halkımız seçeneksiz değil artık. ‘Allah kahretsin’ diye sandık başına gitmeyecek. Artık bir seçenek var. Biz burada birinci parti olacağız.”

‘Hem iktidarı hem muhalefeti…’

İnce, bir ittifakta yer alıp almayacaklarının sorulması üzerine şöyle konuştu: “Biz tek başımıza seçime gireceğiz. 20 yıl Türkiye’yi yönetmiş ama hala birinci partiyse bir parti ve yedi-sekiz parti bir araya gelip 20 yıllık bu partiyi yenmek, tek projeleri buysa… O zaman ikisini birden göndermek lazım. Hem iktidarı hem muhalefeti göndermek lazım. İnsanın daha başka projesinin olması lazım. 100 yıllık bir parti ekonomiyi yeni kurulmuş bir partiye bırakmış. Böyle bir şey olabilir mi? Senin yok mu programın? ‘O partinin bir ekonomi programı var, onu tartışıyoruz’. Senin yok mu? Ortada özgüven yok.”

‘Muhalefeti faturalar yapıyor’

Ekonomide yaşanan sorunlara dikkati çeken İnce, TÜİK’e göre ocak ayında enflasyonun yüzde 11,1 arttığını ancak bunun gerçekte daha yüksek olduğunu söyledi.

Faturalara yansıyan zamlara dikkat çeken İnce “Muhalefet partilerine gerek yok, al elini faturayı, faturalar muhalefeti yapıyor zaten” dedi.

İnce, kendisi ve partisine medyada yer verilmediğini, genel başkanlar arasında ambargo uygulanan tek isim olduğunu da öne sürdü.

İnce geçen ay da “Cumhurbaşkanı adayı arıyorlarsa ikinci olmuş adam burada” diyerek ‘iddiasını’ ortaya koymuştu.