İnce oyunu kullandı: Eski arkadaşlarım dahil hepsine dava açacağım

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kendisiyle ilgili haberlere sandık başından“Bunu yayanlar var ya, eski arkadaşlarım dahil hepsine dava açacağım” cevabını verdi.

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Cumhurbaşkanlığı yarışından çekilen İnce, oyunu Ankara Yaşamkent Şener Çakmak Anadolu Lisesi’nde kullandı. İnce oyunu kullanmasının ardından kendisiyle ilgili haberlere tepki göstererek şunları söyledi: “Haberleri yanlış yapıyorsunuz. Ortada bir terör örgütü var. Bir porno sitesinden almışlar görüntüleri, benim kafamı yapıştırmışlar. Ne kaset komplosu? Ortada bir kaset yok. Rica ediyorum haberleri doğru yapın. Ama bunları ortaya çıkartan FETÖ. Ama bunu yayanlar var ya, hepsine dava açacağım. Eski arkadaşlarım dahil. Her birine dava açacağım.“

Dün, İnce’nin çağrısı sonrası 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Ne olmuştu?

Son günlerde Ali Yeşildağ adına açılan ve söz konusu şahsı gündeme oturtan Cevheri Güven’in de sahte diyerek uyardığı bir hesaptan çeşitli iddialar ve görüntüler ortaya atılmıştı.

Bu hesap özellikle İnce’yi hedef alan paylaşımlarda bulunmuş ve İnce’ye ait olduğu iddiasıyla görüntüler paylaşmıştı.

İnce bunun üzerine savcıları göreve çağırmıştı.

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İnce’nin istifasıyla sonuçlanan ‘kaset kumpası’nın arkasından Rusların bulunduğunu öne sürmüştü.