IMF kripto paralar konusunda endişeli

Uluslararası Para Fonu (IMF) kripto paralarla ilgili endişelerine dair bir rapor yayınlandı.

IMF raporunda, kripto para piyasasının eylül itibariyle toplam 2 trilyon dolarlık piyasa değerini aştığı ve bir yılda 10 kata varan bir büyüme yaşadığına vurgu yapıldı.

IMF’ye göre kripto piyasası bu kadar hızlı büyürken regülasyonlar ise bunun çok gerisinde kaldı. Kurum, uluslararası düzenleyici kurumların birlikte çalışarak ortak kurallar getirmesi gerektiğine dikkat çekti.

Yine IMF’e göre en büyük risklerden biri, bu varlıklarda işlem yapan birçok kişi ve finansal kurumun ‘güçlü işletme, denetim ve risk yönetimi’ konusunda yetersiz olması.

Kurum ayrıca tüketicilerin risk altında olduğunu, bu alanda yeterince şeffaflık ve açıklık olmadığını ve kripto paraların kara para aklamakta kullanılmasının da risklerden biri olduğu belirtti.