IMDb’ye göre tüm zamanların en iyi Türk dizileri

Filmler, diziler, televizyon programları hakkında bilgiler barındıran çevrimiçi veri tabanı IMDb, tüm zamanların en iyi Türk dizilerini açıkladı.

Haluk Bilginer’e Uluslararası Emmy Ödülü kazandıran ‘Şahsiyet’in birinci sırada yer aldığı listeye, farklı tür ve dönemlerden birçok yapım girdi.

Listenin ilk 10’u şu şöyle:

10. Yedi Güzel Adam

Şairlerin 1950’lerde lise sıralarında başlayan dostluklarının 1970’li yıllara uzanan serüveni. Adını Cahit Zarifoğlu’nun Yedi Güzel Adam adlı şiirinden alan dizide yedi genç arkadaşın edebiyatla başlayıp edebiyatla süren dostluklukları işleniyor.

9. Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi

Cinayet büro amiri Behzat Ç. ve ekibinin maceraları.

8. Çalıkuşu

Aşkına rağmen gururu için evinden ayrılıp Anadolu’da öğretmenlik yapan genç bir kadının yaşamını anlatan dizide ayrıca dönemin toplumsal koşulları göz önüne seriliyor.

7. Muhteşem Yüzyıl

Kanuni Sultan Süleyman ve nikâhlı eşi Hürrem Sultan’ın hayatı. Hürrem Sultan’ın evlatları için giriştiği taht mücadelesi ve saray hayatı üzerine.

6. Masum

2017 yapımı dizide emekli komiser Cevdet ve karısı, ömürlerinin son yıllarını şehirden uzaktaki küçük çiftlik evlerinde huzur içinde geçirmektedir. Ta ki küçük oğulları bir geceyarısı korkunç bir haberle eve gelene kadar.

5. Tatlı Hayat

2001 ile 2004 arasında Show TV’de yayımlanan komedi türündeki dizide İhsan kuru temizleme işinden bolca para kazanmış ve sınıf atlamaya karar vermiştir. Eşi Sevinç’le Gültepe’deki bir gecekondudan Etiler’deki lüks evlerine taşınmışlardır. Üst kat komşuları Türk-Rum çifti Feraye ve Yorgo, kızları Pelin, yan komşuları kitapkurdu İrfan ve İhsan’ın annesi Cevriye hanımla alışık olmadıkları bu yeni ‘Tatlı Hayat’ onları hem yeni ufuklara taşıyacak hem de yepyeni sorunlarla karşı karşıya bırakacaktır.

4. Ezel

2009 yapımı dizide Ömer, babasının atölyesinde çalışarak sade bir hayat içerisinde yaşamını sürdüren bir gençtir. Askerlik dönüşü sevgilisi Eyşan ile evlenmeyi planlar. Fakat kendisini bir anda cinayetten hapiste bulunca hayatı allak bullak olur. Hapisteyken tanıştığı Ramiz dayı, ikinci babası olur.

Ömer kimliğini saklayarak bir dizi estetik operasyon sonrası Ezel’e dönüşür. Hapishaneden çıktıktan sonra kendisine oyun oynandığına inanarak intikam için Eyşan’ın, en iyi arkadaşı Cengiz’in ve abisi bildiği Ali’nin peşine düşer. Aşk, güç, para, mafya entrikaları hayatlarının bir parçasına dönüşürken, her biri intikamdan beslenir.

3. İkinci Bahar

1998 yapımı dizide Samatya’da bir kebapçı işleten Ali Haydar, eşinin ölümünün ardından kızlarını büyütmüş, yetiştirmiş, kendi kendini eğitmiş, nazik, sevecen dürüst bir adamdır. Yanında çalışmaya başlayan gururlu, inatçı ama duygusal Hanım ile bir sevda yolculuğuna çıkar.

2. Leyla ile Mecnun

2011 yapımı dizide Mecnun, ilkokul yıllarında trafik kazası sonucunda felç geçiren bir çocuktur. 103 bölüm yayınlanan dizi, aslında felçli Mecnun’un aklından geçen koca bir hayal ürünü. Annesi Mecnun’a bakamaz ve oğlunu terk eder. Taksici babası İskender ise işini bırakıp oğluyla ilgilenmeye başlar.

1. Şahsiyet

2018 yapımı polisiye-dramda Agah, adli katip memurluğundan emekli bir adamdır. Beyoğlu’nda münzevi bir yaşam sürerken alzheimer teşhisi konulmasıyla altüst olur. Tüm anılarını zamanla unutacak olmasının acısı karşısında yıkıma uğrayan Agah, bir süre sonra bu durumun bir fırsat olduğunu fark eder. Yıllardır ertelediği bir cinayeti işlemenin tam zamanı olduğunu düşünür çünkü hastalığından dolayı işleyeceği suçu unutacak ve bundan dolayı vicdan azabı çekmeyecektir. Agah’ın kararı cinayet büro amiri Nevra’nın da hayatını etkileyecektir.