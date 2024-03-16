İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu Kuran’ı havaya kaldırarak protesto eden kadının birçok suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

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İmamoğlu, Çekmeköy’deki mitingde konuştuğu sırada bir kadın havaya kaldırdığı Kuran’la İmamoğlu’nu protesto etti.

Kalabalık provokasyon yaptığı gerekçesiyle kadına tepki gösterince İmamoğlu şu sözleri kullanmıştı:

“Belli ki aldatılmış bir ablamız. Biz onları da kurtaracağız. Eline Kuran-ı Kerim alıp siyaset yapanları Allah ıslah etsin.”

Konuya ilişkin valilikte açıklama geldi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Çekmeköy ilçemizde İBB tarafından gerçekleştirilen program sırasında B.K. adlı vatandaşın elindeki Kur’an-ı Kerim’i havaya kaldırarak gerçekleştirdiği protesto olayına ilişkin incelemelerde; B.K. adlı şahsın ‘tehdit, hakaret, mala zarar verme, hakkı olmayan yere tecavüz, kişilerin huzur ve sükununu bozma, konut dokunulmazlığı ihlali’ suçları kapsamında soruşturma dosyalarının bulunduğu, 2022 yılında Rize L Tipi Ceza İnfaz Kurumunda bir süre tutuklu kaldığı tespit edilmiştir. Yapılan incelemelerde şahsın herhangi bir örgütsel irtibatına rastlanılmamış olup, konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır.“