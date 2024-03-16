İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu Kuran’ı havaya kaldırarak protesto eden kadının birçok suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
İmamoğlu, Çekmeköy’deki mitingde konuştuğu sırada bir kadın havaya kaldırdığı Kuran’la İmamoğlu’nu protesto etti.
Kalabalık provokasyon yaptığı gerekçesiyle kadına tepki gösterince İmamoğlu şu sözleri kullanmıştı:
“Belli ki aldatılmış bir ablamız. Biz onları da kurtaracağız. Eline Kuran-ı Kerim alıp siyaset yapanları Allah ıslah etsin.”
Konuya ilişkin valilikte açıklama geldi. Açıklamada şunlar kaydedildi:
“Çekmeköy ilçemizde İBB tarafından gerçekleştirilen program sırasında B.K. adlı vatandaşın elindeki Kur’an-ı Kerim’i havaya kaldırarak gerçekleştirdiği protesto olayına ilişkin incelemelerde; B.K. adlı şahsın ‘tehdit, hakaret, mala zarar verme, hakkı olmayan yere tecavüz, kişilerin huzur ve sükununu bozma, konut dokunulmazlığı ihlali’ suçları kapsamında soruşturma dosyalarının bulunduğu, 2022 yılında Rize L Tipi Ceza İnfaz Kurumunda bir süre tutuklu kaldığı tespit edilmiştir. Yapılan incelemelerde şahsın herhangi bir örgütsel irtibatına rastlanılmamış olup, konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır.“