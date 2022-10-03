İmamoğlu’ndan Erdoğan’a yanıt: Metronun maliyetini İBB karşıladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’daki metro açılışında yaptığı “Birileri bizim yaptığımız bu raylı sistemleri sahiplenmek istiyor” açıklamasına “Maliyeti İBB karşılıyor” yanıtını verdi.

İstanbul’da Kadıköy-Tavşantepe metro hattını Sabiha Gökçen Havalimanı’na bağlayan yeni metro hattının açılışında konuşan Erdoğan, isim vermeden CHP yönetimindeki İBB’yi işaret ederek “Birileri bizim yaptığımız bu raylı sistemleri sahiplenmek istiyor. Bunların kimler olduğunu anlıyorsunuz değil mi? Ama bunlara en güzel dersi inşallah Haziran’da vermeye var mıyız?” demişti.

İmamoğlu Erdoğan’ın sözlerine yanıt vererek, metronun maliyetinin İBB tarafından karşılandığını söyledi: “Bugün açılışı yapılan metro hattının maliyeti İBB tarafından karşılanmaktadır. Yani, aslında tüm ülkede olduğu gibi yatırımların tek sahibi kıymetli vatandaşlarımızdır. Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu İstanbul’umuza hayırlı olsun.”