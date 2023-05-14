İmamoğlu: Yaklaşık 10 milyon oy henüz sayılmamış durumda

Millet ittifakının cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, “Sevinmesi gerekenler millet ittifakının taraftarlarıdır. Okul önlerindeki arkadaşlarımız sonuçları bildirmeye devam etsinler Yaklaşık 10 milyon oy henüz sayılmamış durumda. Yüzde 20 civarında oy sayılmamış durumunda. Toplam oyların yaklaşık yüzde 20’si” dedi.

İmamoğlu, elindeki verilerde Kılıçdaroğlu’nun yüzde 49’la önde olduğunu söyledi.

Görsel: Twtitter

Muhalefet, Kemal Kılıçdaroğlu’nun önde olduğu sandıklara AKP’liler tarafından itiraz edildiğini, bu yüzden bu verilerin sisteme girilemediğini söylüyor. Bu bağlamda ajanslara göre Erdoğan önde.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Twitter’dan videolu açıklama yayınladı.

Burada İmamoğlu, şunları dedi:

*Öncelikle şunu söyleyeyim sahada ne yazık ki bir kısım kirli süreçler işletilmeye başlandı. İpin ucu bizdedir. Sevinmesi gereken varsa onlar millet ittifakının taraftarları olabilir ama onlar gene de nezaketle takip etmeye devam etsinler.

*Yaklaşık 10 milyon oy henüz sayılmamış durumda. Yüzde 20 demek. Anadolu Ajansı’nın bütün dezenformasyonunu, gösterdikleri ihtişamlı çabayı hayretle izliyoruz. Unutmayın Anadolu Ajansı bitkisel hayatta bir kurumdur. O kurumu biz ayağa kaldıracağız.

*Bütün bu çabaya rağmen Erdoğan’ın oyları istikrarlı bir şekilde düşmeye başladı. Bunlar yüzde 85’e kadar bunu idare edebilirler, sonra küt diye bütün bariyerleri düşecek. 31 Mart 2019’u hatırlayalım. Şimdi elimizdeki veriler seçimin bu şekilde sonuçlanmayacağını bize gösteriyor.

Çok okunan Sinan Oğan: Sonbahar geliyor

*Şu anda sayın genel başkanımızın oyu yüzde 49, sayın Erdoğan’ın oyu yüzde 45 oranında.

Mansur Yavaş:

*Diyarbakır’da miting gibi verilerin girilmesi bekleniyor. Ben ümitliyim. Verilerin bu şekilde kalması, sandık başındaki insanları yıldırmaya yöneliktir. Sonuna kadar bekleyeceğiz.

*Son oy sayılana kadar vazgeçmiyoruz. Ne yazık ki alıştık artık.