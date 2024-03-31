İmamoğlu 'rehavet'e karşı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Asla rehavete kapılmadan tüm oylarımıza sahip çıkacağım” dedi.

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İmamoğlu, sandıkların kapanması üzerine şu mesajı paylaştı: “Sandıklar 17.00 itibariyle kapandı. İstanbul’da şu ana kadar olumsuz bir durum yaşanmadı. Şimdi, sayım işleminin görevliler ve vatandaşlar tarafından titizlikle takip edilmesi süreci başladı. Tüm vatandaşlarımızı süreci dikkatle takibe davet ediyorum. Asla rehavete kapılmadan tüm oylarımıza sahip çıkacağız.”

Kıymetli İstanbullular;



Sandıklar 17.00 itibariyle kapandı. İstanbul’da şu ana kadar olumsuz bir durum yaşanmadı. Şimdi, sayım işleminin görevliler ve vatandaşlar tarafından titizlikle takip edilmesi süreci başladı. Tüm vatandaşlarımızı süreci dikkatle takibe davet ediyorum.… — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 31, 2024

İmamoğlu, bugün oyunu kullanırken, “Bugün, benim için biraz duygusal bir gün. Çünkü, beş yıllık emeğin helalleşme anı. Beş yıllık emeğin helalleşme anı, vatandaşların oyuyla en güzel yorumlanabilir” demişti.