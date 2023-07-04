İmamoğlu manifestosu öncesi bazı vekiller CHP grup toplantısına katılmadı 

CHP’nin bugün Meclis’te düzenlediği grup toplantısına bazı milletvekilleri katılmadı. Bunun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından açıklanması beklenen ‘değişim manifestosu’ öncesi gelmesi dikkat çekti.

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28 Mayıs seçimlerinin ardından CHP’de başlayan ‘değişim’ tartışmalarında bu hafta yeni aşamaya geçiliyor. Değişim tartışmalarının fitilini ateşleyen İmamoğlu’nun manifestosunu bu hafta açıklanması bekleniyor.

Öte yandan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuştuğu grup toplantısına çok sayıda milletvekilinin katılmadığı görüldü. Önceki grup toplantılarına sıklıkla katılan ama bu toplantıya katılmayan milletvekilleri arasında Veli Ağbaba, Bülent Tezcan, Engin Altay ve Ali Öztunç gibi isimler yer aldı.

Katılmayan isimlerden Bülent Tezcan, geçen hafta BBC Türkçe’ye yaptığı açıklamayla “Değişim” diyenler arasına katılmıştı.

Engin Altay da Sözcü’ye şunları söylemişti: “Ben 10 yıl grup başkanvekilliği yaptım. Partim seçim kaybetti. Kazansak TBMM başkanı olacaktım. Öyle bir hevesim vardı. Bu tablodan sonra, ‘Hem grup başkanvekili hem Meclis başkanvekili ol’ dedi arkadaşlar, kabul etmedim. Partiyi temsil ettik. Parti için mücadele verdik. Parti adına laf söyledik. Seçimi kaybettiysek benim gibi arkadaşların bir kenarda durmasını bilmesi lazım diye düşünürüm.”