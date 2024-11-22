İmamoğlu: Kılıçdaroğlu mahkemede gerekenleri söyledi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eski CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün görülen davasıyla ilgili konuştu.

Fotoğraf: AA

İmamoğlu, davanın hukuki saiklerle açılmadığını tüm toplumun bildiğini belirterek şunları söyledi:

“7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik açılan davanın hukuki saiklerle açılmadığını tüm toplum biliyor. Sn. Kılıçdaroğlu bugün mahkemede gerekenleri söyledi. Yargı sopasıyla mesajlar vermek, siyaseti dizayn etmek isteyen akıllara bu millet pabuç bırakmaz.”

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şikayeti üzerine açılan hakaret davasında 11 yıl sekiz aya kadar hapis ve siyasi yasak istemiyle yargılanıyor.

Duruşma Ankara 57’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Davada Kılıçdaroğlu’na 11 yıl sekiz aya kadar hapisle, siyasi yasak isteniyor.

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik davanın gerekçesini ‘Erdoğan’ın şikayeti üzerine açılan hakaret davası’ olarak açıklamıştı.