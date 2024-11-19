İmamoğlu’na ‘ahmak davası’nı açan savcı, Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine atandı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’a ‘ahmak davası’nı açan İstanbul Anadolu Savcısı Ahmet Çolak, Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine atandı.

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HSK, 19 Kasım tarihli ‘Adli ve İdari Yargı Kararnamesi’ni yayınladı. Buna göre 18’i adli, 14’ü idari yargı olmak üzere 332 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

Ekrem İmamoğlu hakkında ‘kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret’ suçlamasıyla dava açan İstanbul Anadolu Savcısı Ahmet Çolak, Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine atandı.

Ahmak davası

Eski içişleri bakanı Süleyman Soylu, 2019’da Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde konuşan İmamoğlu için “Avrupa Parlamentosu’na gidip Türkiye’yi şikayet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek” demişti.

İmamoğlu’ysa Soylu’ya “31 Mart’ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa’da, onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan şeylere, biten şeylere baktığımızda, tam da işte 31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır. Önce ona bir odaklansın” diye yanıt vermişti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeleri bunun üzerine hakarete uğradıklarını belirterek suç duyurusunda bulunmuştu.

İstanbul Anadolu başsavcılığı, İmamoğlu hakkında ‘kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret’ suçlamasıyla dava açmıştı.

İstanbul Anadolu 7’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde davanın ilk ayağında İmamoğlu’na iki yıl yedi ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezası vermişti.

Dava iki yıldır Türkiye’de ‘temyiz mahkemesi’ olarak da kabul edilen Yargıtay’ın bir alt basamağı istinafta.

Karar onanırsa İmamoğlu’na siyasi yasak gelecek.