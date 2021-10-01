Diken

Yaramazlara biraz batar!

İmamoğlu duyurdu: Üniversite öğrencilerine 3 bin 200 lira burs

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Üniversite öğrencilerine 3 bin 200 lira destek sağlıyoruz” diyerek burs duyurusu yaptı.

İmamoğlu Twitter hesabından 5-22 Ekim arasıda internet üzerinden başvuruların alınacağı burslardan bugüne kadar 63 bin 192 öğrencinin yaralandığını belirterek gençelere, “Siz de yararlanın” diyerek çağrıda bulundu.


İmamoğlu, ayrıca, ‘değerlendirmelerin şeffaf, titiz ve adil bir şekilde yapılacağını‘ taahhüt etti.

Burs için genel başvuru koşulları şöyle:

*T.C. vatandaşı olmak

*Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi

*Önlisans veya lisans öğrencisi olmak

*Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

*Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

*Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması

*Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

Burs başvurusu için ayrıntılı bilgiler İBB’nin Genç Üniversiteli sitesinde yer alıyor.

SON HABERLER

Ordudan ihraca dava: ‘İktidara yakın firmaya bütçe vermeyince emekli edildim’

Deniz yüksek mühendis albay Serdar Cin, geçen günlerde toplanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararıyla emekliliğe sevk edildi. Albay Cin, görev aldığı denizaltı projesinde AKP’ye yakın firmalara özel bütçe kullandırmadığı için önce İskenderun’a sürgün yolladığını, sonra da YAŞ kararıyla emekliliğe sevk edildiğini belirterek, yürütmeyi durdurma davası açtı.

HDP’nin tutum belgesi ve basit bir soru: Nasıl yönetilmek istiyoruz?

Hak ettiğimiz nedir? Bir HDP’li “Allah bir” dediğinde tüyleri diken diken olanlar, ömürlerini kendilerine hiçbir şey sorulmadan ve iktidarlarca ciddiye alınmadan geçirdikleri, seçimden seçime hatırlandıkları için mutlu mu hakikaten? “Ali gitsin Veli gelsin, bu bize yeter” mi diyorlar? Sanmıyorum.

Stopaj indiriminin süresi uzatıldı

Türk Lirası (TL) mevduata Ekim 2020’de uygulanmaya başlanan ve uzatılmaması halinde bugün sona erecek olan stopaj indiriminin süresi 2021 sonuna kadar uzatıldı.

Sanayide kullanılan doğalgaza zam

Botaş doğalgaz santrallerinin ve sanayide kullanılan doğalgazın fiyatına yüzde 15 zam yapıldığını ancak hanelerin kullandığı gazın fiyatında değişiklik yapılmadığını açıkladı.