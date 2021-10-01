İmamoğlu duyurdu: Üniversite öğrencilerine 3 bin 200 lira burs

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Üniversite öğrencilerine 3 bin 200 lira destek sağlıyoruz” diyerek burs duyurusu yaptı.

İmamoğlu Twitter hesabından 5-22 Ekim arasıda internet üzerinden başvuruların alınacağı burslardan bugüne kadar 63 bin 192 öğrencinin yaralandığını belirterek gençelere, “Siz de yararlanın” diyerek çağrıda bulundu.

İmamoğlu, ayrıca, ‘değerlendirmelerin şeffaf, titiz ve adil bir şekilde yapılacağını‘ taahhüt etti.

Burs için genel başvuru koşulları şöyle:

*T.C. vatandaşı olmak

*Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi

*Önlisans veya lisans öğrencisi olmak

*Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

*Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

*Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması

*Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

Burs başvurusu için ayrıntılı bilgiler İBB’nin Genç Üniversiteli sitesinde yer alıyor.