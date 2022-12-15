İmamoğlu: Cezayı, başarımın ödülü olarak görüyorum

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine verilen ceza hakkında ”Başarımın ödülü olarak görüyorum” dedi.

Fotoğraf: İBB

İmamoğlu’na kamu görevlisine hakaretten açılan davada iki yıl yedi ay 15 gün ceza verildi. TCK’nin 53’üncü maddesinden de ceza alan İmamoğlu için ‘siyasi yasak’ süreci başladı.

Karar sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Almanya’dan dönerken CHP’li 10 büyükşehir belediye başkanı da İstanbul’a geldi.

Kılıçdaroğlu ve belediye başkanlarının da katıldığı Mustafa Kemal Gavuzoğlu ve Bedriye Gavuzoğlu Vakfı Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi açılışında konuşan İmamoğlu, ”Hukuksuz cezayı, başarımın ödülü olarak görüyorum” dedi.

İmamoğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*Bizim ülkemizde bazen hiçbir başarı cezasız kalmaz. Ben de bana bana verilen bu anlamsız ve hukuksuz cezayı başarımın ödülü olarak görüyorum.

*İsraf düzenlerine son vermenin onları çok kızdırdığını görüyorum.

*Aslında o kötü akıllarını ve zihinlerini Binali Bey’e mi Sisi’ye mi oy vereceksiniz diye bağırdıklarında anlamak gerekiyordu.

*Dünyaya kafa tutmak, yargıcın gömleğini giyerek insanları alt etmeye çalışmakla olmaz. Dünyaya kafa tutmak akılla ve bilimle olur.

*Bu millet hakkını yedirmeyecek. Mertlerin kazandığı, namertlerin kaybettiği 86 milyon insanımızın kazandığı bir dönem yaşatacağız.

*Memleketimiz adına 2023 bayram gibi bir yıl olacak.