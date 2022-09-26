İmalatçının güven endeksi iki yıl sonra ‘kötümser’

Reel kesim güven endeksi eylülde bir önceki aya göre 2,2 puan azalarak 99,9 oldu.

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Güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olmasıysa genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

Reel kesim güven endeksi eylülde bir önceki aya göre 2,2 puan azalarak 99,9 oldu.

Beş aydır aralıksız düşen endeks, böylece Temmuz 2020’deki 103,7 seviyesinin altındaki seyrini devam ettirdi. Güven endeksi, Haziran 2020’den bu yana ilk kez 100’ün altına inerek kötümser görünüme işaret etti.

Sonuçlar, Merkez Bankası tarafından imalat sanayinde faaliyet gösteren 1744 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.