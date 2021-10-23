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Yaramazlara biraz batar!

İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9-15 Ekim’de illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Kastamonu 737,03 vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı.

İstanbul’da her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı İstanbul’da 292, Ankara’da 374, İzmir’de ise 47, 9 oldu.


Kastamonu 737, Zonguldak 702 ve Karabük 544 vaka sayısıyla corona virüsün en çok görüldüğü iller olarak kayıt altına alındı.

9-15 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise Kastamonu, Zonguldak, Karabük, Kilis, Tunceli, Ardahan, Çankırı, Kahramanmaraş, Osmaniye, ve Erzincan oldu.

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