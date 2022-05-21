İlkokul öğrencisi görme engellilerin hayatını kolaylaştırmayı amaçlayan şapka tasarladı

Tekirdağ’da sekiz yaşındaki ilkokul öğrencisi Rüya Melis, öğretmenlerinin de yardımıyla görme engellilerin hayatını kolaylaştırmak amacıyla sensörlü şapka tasarladı.

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AA’nın aktardığına göre Cumhuriyet İlkokulu 3’üncü sınıf öğrencisi, robotik kodlama kursunda görme engellilerin yürürken herhangi bir yere çarpmasını önleyecek alet tasarlamaya karar verdi.

Melis yaklaşık bir ay içinde, öğretmenlerinin de yardımıyla görme engellilerin, engellere takılmadan rahat şekilde dolaşmasını amaçlayan sensörlü şapka tasarladı.

Şapkada bulunan sensörler, engellilerin önüne bir şey çıktığında sinyal veriyor.

Görme engelliler için faydalı bir çalışma yaptığı için mutlu olduğunu söyleyen Rüya “Şapkada görme sensörü ve bazı elektronik devreler var. Kodlamasını da yazdıktan sonra şapkamızı denedik. Başarılı bir şekilde çalışıyor. Projemle yarışmalara katılmak istiyorum” dedi.