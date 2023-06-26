İlkay Gündoğan Barcelona’da

Barcelona, Türk asıllı Almanyalı futbolcu İlkay Gündoğan ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

Fotoğraf: Barcelona

Altı sezondur Manchester City formasını giyen Gündoğan, kaptanlık görevini yürüttüğü takımıyla bu sezon hem lig hem kupa hem de Şampiyonlar Ligi’nde zafer kazanmıştı.

Takımıyla sözleşmesi biten 32 yaşındaki Gündoğan’ın ismi bir süredir Barcelona’yla anılıyordu. Katalan ekibi, İlkay Gündoğan’ı kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Barcelona’yla 2+1 yıllık sözleşme imzalayan yıldız orta saha oyuncusunun serbest kalma bedeli 400 milyon avro olarak belirlendi.