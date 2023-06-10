Şampiyonlar Ligi finalinin ilk yarısında gol sesi çıkmadı

Şampiyonlar Ligi final maçında İstanbul’da mücadele eden Manchester City ve Inter’in ilk yarı karşılaşması golsüz tamamlandı.

Fotoğraflar: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiltere’nin Manchester City ve İtalya’nın Inter takımları, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda mücadele ediyor.

0-0 biten ilk yarıda sakatlık geçiren Manchester City’nin yıldızı Kevin De Bruyne, 36’ncı dakikada yerin Phil Foden’e bıraktı.

Yoğun güvenlik önlemi

AA’nın haberine göre karşılaşma öncesinde ve sırasında Atatürk Olimpiyat Stadı’nın yanı sıra taraftarların yoğunlaştığı bölgelerde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Stat ve çevresi, havalimanları, toplu taşıma istasyonları ile taraftarların olacağı meydanlar ve kaldıkları otellerin bulunduğu alanlarda 15 bin 850 polis görevlendirildi.

Ayrıca karşılaşmayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da stattan izliyor.