TGC Anadolu, ‘dünyanın ilk silahsız hava aracı (SİHA) gemisi’ olarak Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterine katıldı.
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‘İlk SİHA gemisi’: TGC Anadolu
TGC Anadolu, ‘dünyanın ilk silahsız hava aracı (SİHA) gemisi’ olarak Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterine katıldı.
Bir çocuğa ‘dilini emdirmeye’ kalkan Dalai Lama topa tutulunca özür diledi
Budizmin ruhani lideri Dalai Lama, bir çocuğu dudaklarından öpüp ‘dilini emmesini’ istediği video görüntüleri nedeniyle özür diledi.
Kavaklıdere Sineması 16 yılın ardından kapılarını eski haliyle son kez açıyor
Ankara’nın simge mekanlarından Kavaklıdere Sineması, 16 yılın ardından kapılarını eski haliyle son kez açıyor.
Yumrukçu AKP’li vekil Zafer Işık, aday gösterilmedi
Meclis’te çıkan kavgada İYİ Partili Hüseyin Örs’e yumruk atarak yoğun bakıma kaldırılmasına neden olan AKP’li Zafer Işık, aday gösterilmedi.
AKP’li Yediyıldız, ‘ayakkabı yalayacaktı’, avucunu yaladı
AKP Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, “Tayyip abinin ayakkabısını elimizle yalamamız lazım” dese de aday yapılmadı.
‘Cem Garipoğlu’nun mezarı açılsın’ talebi ikinci kez reddedildi
Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut’un, kızının katili Cem Garipoğlu’nun ölmediği iddiası üzerine ‘mezarının açılması’ talebi ikinci kez reddedildi.
HÜDA-PAR genel başkanı, Özlem Zengin’in iki sıra arkasında
Zekeriya Yapıcıoğlu, 6284 sayılı kanun için ‘kırmızı çizgimiz’ diyen AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in iki sıra arkasında aday gösterildi.
‘Carry trade’ geri dönebilir: Faiz farkından kar edecekler
Ülkeler arasındaki faiz oranı farklılıklarından kar elde etmeyi hedefleyen ‘carry trade’ işlemler geri dönüyor.
Fatih Altaylı, Buket Aydın’ın saatinin peşine düştü: En fazla 1 milyon lira
Habertürk yazarı Fatih Altaylı, haber sunucusu Buket Aydın’ın taktığı ve fiyatıyla gündem olan saatin peşine düştü. Altaylı, saatin 2,5 değil, en fazla bir milyon TL edeceğini söyledi.
AKP’ye laf yok: İnce CHP’yi, Özdağ İYİ Parti’yi hedef aldı
Ümit Özdağ, istifa ettiği İYİ Parti’nin listesini, Muharrem İnce de stifa ettiği CHP’nin milletvekili adayları listesini hedef aldı.