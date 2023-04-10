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Yaramazlara biraz batar!

‘İlk SİHA gemisi’: TGC Anadolu

TGC Anadolu, ‘dünyanın ilk silahsız hava aracı (SİHA) gemisi’ olarak Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterine katıldı.

İnfografik: AA
Video: AA

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