İlk kez görüntülendi: Yeşil arıkuşu

Göçmen kuşların Türkiye’deki önemli uğrak alanlarından Kayseri’deki Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda daha önce kaydı tutulmayan ve görüntüsü alınamayan yeşil arıkuşu gözlemlendi.

Fotoğraflar: AA

AA’nın aktardığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri şube müdürlüğünün açıklamasında, 300’den fazla kuş türüne ev sahipliği yapan Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda ilk kez gözlenen yeşil arıkuşunun, son yıllarda sazlıkta tespit edilen yeni türler arasına girdiği belirtildi.

Açıklamada bilinen arıkuşlarının Türkiye’de birçok bölgede sıklıkla görülmesine rağmen renk açısından çok zengin yeşil arıkuşlarının bu özelliğiyle diğerlerinden ayrıldığı kaydedildi.

Ayrıca milli park sınırlarında son iki yıl içinde akkuyruklu kartal, alaca yalıçapkını, çok nadir olan siyah flamingo ve saz horozunun da ilk kez gözlemlendiği aktarıldı.