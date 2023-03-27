İlahiyatçı Cemil Kılıç’a saldıranlar serbest bırakıldı

İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç, kendisine saldıran şüphelilerden ikisinin savcılık kararıyla salıverildiğini duyurdu.
Kılıç cumartesi günü İstanbul Gaziosmanpaşa’daki evinin önünde uğradığı saldırı sonucu yaralanmıştı. Valilik, şüphelilerin E.D, Y.G. ve R.B. olduğunun tespit edildiğini ve R.B’nin 26 Mart’ta yakalandıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldığını duyurmuştu.
Bugünse Y.G. ve E.D. yakalanarak gözaltına alınmış ve daha sonra şüpheliler adliyeye götürülmüştü.
Kılıç bu saldırganların serbest bırakıldığını şöyle açıkladı: “Savcılık saldırganları salıverdi. Şaşırdık mı?”
İhraç edilmişti
İstanbul’un Eyüpsultan ilçesindeki Rami Atatürk Anadolu Lisesi’nde din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği görevini yürüten Kılıç ‘ordotoks’ İslam’a mesafeli görüşleriyle biliniyor.
2019’ta hedef gösterildikten sonra görevinden uzaklaştırılan Kılıç, Aralık 2022’de Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ihraç edilmişti.