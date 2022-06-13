İlaçlama şirketi para karşılığında evine 100 hamamböceği salınmasına izin verecek gönüllüler arıyor

ABD’de bir ilaçlama şirketi 2 bin dolar kaşılığında evine yaklaşık 100 hamamböceği alacak gönüllüler arıyor.

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Pest Informer adlı şirketin amacı yeni bir böcekle mücadele yöntemi denemek. Beş-yedi evin katılacağı çalışmada şirket görevlileri yeni ilaçlama yöntemini denerken evin bazı yerlerinden videolar da çekecek.

Ev sahibinin yazılı iznin gerektiği çalışmaya 21 ve üstü kişiler katılabilecek. Çalışma süresi boyunca ev sahiplerinin böceklerden kurtulmak için herhangi bir ilaçlama yapmaması gerekiyor.

Kullanılacak ilaçların insanlara ve hayvanlara bir zararı olmadığı belirtilirken 30 gün sonunda test edilecek yöntemle evdeki böcekler yok edilemezse şirket ücretsiz olarak geleneksel ilaçlama yöntemleriyle evi temizlemeyi garanti ediyor.