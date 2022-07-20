İKSV’den yeni podcast serisi: Yaratıcı Alanda Eşitlik

Seride yaratıcı sektörlerin farklı alanlarından konuklar, toplumsal cinsiyet eşitliği meselesini tartışacak.

Fotoğraf: Harry Cunningham/Pexels

İKSV’nin, ‘Kültür-Sanat Dünyasında Toplumsal Cinsiyet: Tartışmalı Konular, Yapısal Sorunlar, Çözüm Önerileri’ raporundan yola çıkan ve Zorlu Holding’in toplumsal cinsiyet eşitliği programı ‘Eşit Bi’Hayat’ın desteğiyle hayata geçirilen podcast serisinde, gazeteci Duygu Demirdağ, her hafta farklı alanlarından konuklarla toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine sohbet edecek, eşitliğinin nasıl sağlanabileceğine yönelik yanıtlar aranacak.

Serinin ilk altı bölümünün konukları, söz konusu raporunun yazarı Prof. Dr. Itır Erhart, Umami Kitap’ın kurucularından Seçil Epik, orkestra şefi Nisan Ak, oyun yazarı Ebru Nihan Celkan, Şokopop’un yaratıcısı Ekim Acun ile Zorlu PSM Genel Müdürü Filiz Ova olacak. Podcast serisi, eklenecek yeni bölümlerle birlikte eylül ayının sonuna kadar devam edecek.

Yayınları Spotify, Apple, Google, Deezer ve Youtube‘dan dinlemek mümkün.