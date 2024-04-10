İklim umutsuzluğuyla başa çıkmanın üç yolu

Eğer siz de iklim krizi nedeniyle stresli hissediyorsanız yalnız değilsiniz.

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Birçok insan iklim konusunda tam bir umutsuzluk yaşıyor. Yale İklim İletişimi Programı’nın ocak ayı raporuna göre Amerikalıların yaklaşık üçte ikisi (yüzde 65) küresel ısınmadan endişe duyduğunu belirtiyor. Her 10 kişiden biri, son zamanlarda gezegenle ilgili endişeleri nedeniyle depresyona girdiğini söylüyor ve benzer bir yüzde, gergin hissettiğini veya küresel ısınma konusunda endişelenmeyi bırakamadıklarını belirtiyor.

İklim bilincine sahip terapistler ise iklim konusunda bunalmış durumdan güçlenmiş duruma geçmek için en etkili başa çıkma stratejilerini şu şekilde açıklıyorlar:

Bunun hakkında konuşun

Long Beach, Kaliforniya’da yaşayan terapist Carol Bartels, iklim değişikliğinin din ve politika muamelesi görme eğiliminde olduğunu söylüyor; insanlar bunun hakkında konuşmaktan kaçınıyor. “Ama bunun hakkında konuşmamız gerekiyor” diye ekliyor: “Başkalarının da aynı şekilde hissettiğini bilmemiz gerekiyor.”

Aktif olun

Araştırmalara göre, bir kişi kendini ne kadar yalnız ve sosyal açıdan izole hissediyorsa, iklim sıkıntı düzeyleri de o kadar yüksek. Bu nedenle uzmanlar, benzer düşüncelere sahip bir topluluk bulmayı öneriyor. Bunun için bahçe işleri topluluklarına katılın veya en sevdiğiniz parkın temizlik gününe dahil olun.

Karbon ayak izinizi analiz edin

İşe arabayla gitmek yerine yürüyebilir veya bisiklete binebilir miydiniz? Uçak yerine trene binerek CO2 emisyonlarını azaltmaya ne dersiniz? Kendinize karşı dürüst olun, böylece hem fırsatları hem de zorlukları anlayabilirsiniz.