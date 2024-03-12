Kızıldeniz’deki deniz sıcaklığı normalin üzerine çıkınca bölgedeki göçmen denizanalarından biri Rodos Adası’nda bulundu.
Yunanistan Rodos Denizaltı İstasyonu Deniz Araştırma Merkezi’nin (ENYDRIO) paylaştığı yazılı açıklamada Kızıldeniz’e ait bir denizanası türü olan göçmen denizanasının Rodos’un Trianton Körfezi’nde tespit edildiği belirtti.
Açıklamada, iklim değişikliği nedeniyle deniz sıcaklığının arttığı ve göçün de bundan kaynaklandığı kaydedildi.
Çapı 1 metreye kadar ulaşabilen göçmen denizanaları 1970’lerden bu yana Süveyş Kanalı aracılığıyla Hint ve Pasifik okyanuslarının tropik sıcak sularından Akdeniz’e giriyor.
Göçmen denizanaları, deriyle temas ettiğinde yoğun acı ve kaşıntıya neden oluyor.