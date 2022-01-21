İkiz fillerin doğumu sevindirdi: Olasılık yüzde 1

Kenya’nın kuzeyindeki Samburu Ulusal Parkı’nda dünyaya gelen ikiz filler hayvanseverler ile çevre, doğa ve hayvanları korumak için çalışan sivil toplum kuruluşlarını sevindirdi.

Fotoğraf: CNN International

Biri dişi biri erkek olan sevimli yavruları, turistleri gezdiren tur rehberleri tarafından ilk olarak fark edildi.

Fillerin koruması için çalışan Save The Elepants, ikiz doğurma olasılığının yüzde 1 yani çok nadir rastlanan bir şey olduğunu açıkladı.

Derneğin kurucularından Dr Iain Douglas-Hamilton, dünyaya gelen son ikizlerin 15 yıl önce doğduğunu, onların da doğumdan kısa süre sonra öldüğünü söyledi. Annelerin genellikle iki yavruyu beslemek için yeterli sütü olmadığını söyleyen Douglas-Hamilton, “Bu ikiz yavruların yaşayacağını umuyoruz” dedi.

Douglas-Hamilton anneleri Bora ve sevimli yavrulara parktaki görevlilerin büyük özen gösterdiği, ziyaretçilerin de onları çok sevdiğini, herkes için neşe kaynağı olduklarını söyledi.

Afrika filleri yavrularını 22 aylık hamilelik sürecinin ardından dünyaya getiriyor ve dört yılda bir doğum yapabiliyor.

Fil dişi ticareti için öldürülmeleri ve yaşam alanlarının kaybolması nedeniyle Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından nesli tükenmekte olan türlerin bulunduğu kırmızı listeye alınan fillerin Kenya’daki sayısı son yıllarda arttı.