İkisi bir arada: Ahırda içki, ormanda kenevir

Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçesindeki ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirdiği ve içki ürettiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
Valilik açıklamasına göre jandarma ekipleri, uyuşturucuyla mücadele faaliyetleri kapsamında, Sulakyurt ilçesine bağlı Faraşlı köyünde C.Ö.’nün (38) ormanlık araziye yasadışı kenevir ekimi yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
C.Ö.’ye ait ahırdaki aramada 80 litre içki ve içki yapımında kullanılan düzenek bulundu, ormanlık arazide de 1080 kök Hint keneviri tespit edildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.