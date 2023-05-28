İkinci turda oy kullanma işlemi tamamlandı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanma işlemi tamamlandı.

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64 milyonu aşkın seçmenin bulunduğu Türkiye’de sandıklar saat 17:00 itibariyle kapandı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararlarına göre saat 18:00’e kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak.

Saat 18:00 ile 21.00 arasında YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek.

Saat 21:00’den sonra bütün yayınlar serbest. YSK bu saati erkene alabilir.

İlk turda cumhur ittifakı adayı Tayyip Erdoğan yüzde 49,52, millet ittifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’ysa yüzde 44,88’e oy almıştı.

İkinci turda Erdoğan’ı destekleme kararı alan ata ittifakının adayı Sinan Oğan’sa yüzde 5,17 oy almıştı.