İkinci kez drift yapmaktan ceza alan sürücünün ehliyeti iptal edildi

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde tünelde seyir halindeyken drift yapan sürücüye 6 bin 700 lira para cezası kesildi. Aynı suçtan daha önce de cezası olduğu belirlenince ehliyeti daimi olarak iptal edildi.

Fotoğraf: AA



İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Sultan Mehmet Caddesi’ndeki tünelin işletmecisi tarafından bir otomobilin drift yapmasına ilişkin görüntülerin gönderilmesi üzerine inceleme başlattı.

AA’nın haberine göre görüntülerde trafik güvenliğini tehlikeye attığı anlar yer alan 34 ELV 350 plakalı otomobilin sürücüsünün kimliği tespit edildi. Sürücü A.A. kısa sürede yakalandı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu’nun ‘herhangi bir zorunluluk olmaksızın, kara yollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi’ maddesi uyarınca idari para cezası uygulandı. Aynı maddeden daha önce de ceza aldığının ortaya çıkması üzerine ehliyeti daimi olarak iptal edildi.

Ayrıca, Türk Ceza Kanunu’nun ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’ maddesinden hakkında adli işlem yapılan sürücünün Dudullu Şehit İsmail Akkoyun Polis Merkezi Amirliği’ne teslim edildiği bildirildi.