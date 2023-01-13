Uzmanlar: İkinci el konut fiyatları sıfır konutu geçebilir

İkinci el konut kampanyası gündeme gelince kısa sürede fiyatlar yüzde 10’dan fazla yükseldi. Uzmanlara göre, kampanyanın yeni konut üretimini artırmaması durumunda, otomotiv sektöründe olduğu gibi ikinci el konut fiyatları yeni ev fiyatlarını geçebilir.

Fotoğraf: Reuters

Birinci ele yönelik başlayan ‘Yeni Evim Kampanyası’na ikinci elin de dahil olacağı açıklamaları sıfır olmayan konut piyasasına anında hareket getirdi. Birkaç aydan beri gerileme eğilimine giren konut fiyatları açıklamaların ardında ortalama yüzde 11 arttı.

Zingat.com verilerine göre bu artış İstanbul’da yüzde 10, İzmir’de yüzde 9, Ankara’da yüzde 10, Antalya’da yüzde 5, Bursa’da yüzde 12, Muğla’da yüzde 10, Kocaeli’nde yüzde 16, Tekirdağ’da yüzde 14, Adana’da yüzde 13 oranında kaydedildi.

Ekonomi gazetesinden Leyla İlhan’a konuşan uzmanlar, kampanyanın yeni konut üretimini artırmaması durumunda, otomotiv sektöründe olduğu gibi eski konutların yeni ev fiyatlarını geçebileceği uyarısını yaptı.

Fiyatlarda gerileme durdu

Kampanyanın, ilk şeklinde birinci elde kalan sınırlı sayıdaki konutların fiyatlarını artırmasını beklediklerini söyleyen Tapu.com kurucusu ve CEO’su Emre Erşahin, “Bu nedenle ikinci ele etkisi olmaz diye düşünüyorduk. Ancak şimdi ikinci elin de dahil edilmesi olasılığı bu konutların fiyatlarında yaşanan gerilemeyi durdurdu. Şu anda bir bekleyiş oluştu. Diğer taraftan ikinci eldeki fiyat artışı daha da hızlanırsa, insanlar artan bu fiyatlardan sonra alım yaparlar mı, onu bilmiyoruz” dedi.

‘İkinci el birinci eli geçebilir’

TURYAP Genel Müdürü Kemal Karadağ ise “Açıklanan kampanya birinci el konut üretimini yükseltmezse otomobildeki gibi bir durum olabilir. Bir ara sıfır araba gelmeyince ikinci el arabalar birinci el fiyatlarını geçmişti. Eğer bu sistem ilk üretimdeki arzı artıramazsa, yer yer ikinci el fiyatlarının birinci eli geçtiğini görebiliriz” dedi.