İkinci el araçlarda fiyat artışının sürmesi bekleniyor

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, bayilerde sıfır araç bulunamadığını, vatandaşın ikinci ele yöneldiğini söyledi. Erkoç, sıfır araçta arz sorunu çözülmedikçe ikinci elde fiyat artışının süreceğini söyledi.

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Sıfır araçların piyasaya arzındaki sorunlar, ikinci el piyasasındaki hareketliliğin sürmesine yol açıyor. Bu yıl ocak-ekim döneminde 5 milyonu otomobil olmak üzere 7,5 milyonun üzerinde ikinci el araç satıldı.

Nasıl Bir Ekonomi’ye konuşan MASFED Başkanı Aydın Erkoç, sorunların sürmesi halinde ikinci el araç fiyatlarındaki yükselişin süreceğini söyledi.

‘Daha kalıcı çözümlere ihtiyaç var’

Sıfır araca yönelik matrah düzenlemesinin piyasaya fazla yansımadığının alını çizen Erkoç, sektördeki canlanma için daha kalıcı çözümlere ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Erkoç şunları söyledi: “Son aylarda tüketicilerde oluşan ÖTV indirimi beklentisi de sektörü durma noktasına getirmişti. Maliye Bakanlığı tarafından yapılan ÖTV matrah düzenlemesiyle beklemede kalan vatandaşlar araç ihtiyaçlarını karşılamak için bayilere gitti, ancak piyasada büyük canlanmanın olduğundan bahsetmek zor. Çünkü şu an bayilerde araç bulunmuyor. Bu yüzden vatandaşlarımız ikinci ele yönelmeye devam ediyor.”