İki yaşındaki bebeğin ölümüne neden olan kayrak taşlar savcılık talimatıyla sökülüyor

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, iki yaşındaki bebeğin ölümüne neden olan, oturduğu evin cephesindeki kayrak taşlar, savcılık talimatıyla sökülüyor.

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1 Ocak’ta, evlerinin bahçesinde oynayan Furkan Akmeşe, başına evin yüzeyindeki kaplama taşının düşmesi sonucu ağır yaralanmış, hastaneye kaldırılmış, kurtarılamamıştı. Cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verilmişti.

Gümüşlük Karakaya Mahallesi’nde, Akmeşe’nin hayatını kaybetmesi sonrasında binanın dış cephesindeki kayrak taşların sökülmesi için savcılık tarafından talimat verildi.

Sitede toplamda 12 bloğun olduğu, şu an için 39’uncu parsel içindeki blokların taşlarının söküldüğü, diğer parsellerin taşlarının da sökülmesi için talimat beklendiği öğrenildi.

