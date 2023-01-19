İki Michelin yıldızlı şef Fatih Tutak, 14 Şubat’ta yeni adresinde

Türkiye’de iki Michelin yıldızı alan tek şef Fatih Tutak, 14 Şubat’ta açılacak The Peninsula İstanbul otelinin restoranında çalışacak.
Peninsula Grubu, Fatih Tutak’la Michelin yıldızı alması öncesi anlaştı. Tutak, otelin ‘Gallada’ adlı restoranında direktör şef olarak görev alacak.
Tutak’ın Türk-Asya mutfağından lezzetler sunulmasına liderlik edeceği belirtildi.
Restoran değerlendirme sistemi Michelin Rehberi’nin İstanbul seçkileri 11 Ekim’deki törenle açıklanmış, Turk Fatih Tutak, sıra dışı mutfağı için iki Michelin Yıldızı’yla rehberde yer almıştı.