İki Michelin yıldızlı şef Fatih Tutak, 14 Şubat’ta yeni adresinde

Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçim tarihi için 14 Mayıs’ı işaret etmesini “Aslında mayıs ayı, Erdoğan’ın gidişi için son derece uygun bir ay. Anlaşılan bu mayıs, tarihe geçecek güzel bir mayıs olacak” diye yorumladı.