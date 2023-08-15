İki kamu bankası 1,1 milyar dolar buldu, kaynak açıklanmadı

Ziraat Bankası, ‘uluslararası nitelikte bir yatırım bankası’ndan 600 milyon dolar tutarında uzun vadeli dış finansman sağladığını duyurdu. İki hafta önce VakıfBank’a da benzer bir ‘kaynak’ gelmişti.

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Banka, kaynakla ilgili olarak ‘uluslararası nitelikte, saygınlığı yüksek bir yatırım bankası’ demekle yetindi.

Ziraat Bankası böylece yıl başından bu yana yurt dışından 3,4 milyar dolar kaynak sağlamış oldu.

Başka bir belirsiz kaynak da iki hafta önce bir başka devlet bankası VakıfBank’a gelmişti. Bankanın açıklamasında ‘uluslararası bir banka’yla 500 milyon dolar, beş yıl vadeli yeni bir teminatlı fonlama işlemine imza atıldığı bildirilmişti. Benzer bir şekilde kaynağa dair ek açıklama yapılmamıştı.