İki hafta önce halka arz edilen şirkete tedbir

İki hafta önce halka arz edilen ‘Meka Beton Santralleri İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ’ hisselerine tedbir getirildi.
28 Eylül 2023 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararıyla Meka Beton’un (MEKAG) halka arzı onaylanmıştı. MEKAG hisseleri, 12 Ekim’de de 25 liradan işlem görmeye başlamıştı.
Halka arz edildiğinden beri yüzde 184,5 yükselen MEKAG hisselerine tedbir geldi.
halkaarz.net’in aktardığına göre MEKAG hisselerine brüt takas tedbiri uygulanacak. Tedbir kararı 27 Ekim’den 24 Kasım’a kadar geçerli olacak.