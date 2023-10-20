Diken

Yaramazlara biraz batar!

Halka arz edilen şirketten altı günde yüzde 77’lik yükseliş

Bir hafta önce halka arz edilen ‘Meka Beton Santralleri İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ’ hisseleri, işlem gördüğü altı günde yüzde 76,96’lık artış kaydetti.

Fotoğraf: AA

28 Eylül 2023 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararıyla Meka Beton’un (MEKAG) halka arzı onaylanmıştı. MEKAG hisseleri, 12 Ekim’de de 25 liradan işlem görmeye başlamıştı.


halkaarz.net’in aktardığına göre, MEKAG hisseleri yükselişine devam ediyor.

19 Ekim’de hisseler tavan fiyat olan 44,24 liradan işlem gördü. Böylelikle hisseler altıncı işlem gününde yüzde 76,94’lük yükseliş kaydetti.

Bir şirketin halka arz tarihi belli oldu

Halka arz edilen şirket borsada işlem görmeye başlıyor

SON HABERLER

Benzine 1,48 lira zam

İsrail-Filistin savaşı yüzünden artan petrol fiyatları ve dolardaki yükseliş, pompaya yansıyor. 1,48 liralık zam bu geceden itibaren geçerli olacak