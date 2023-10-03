Bir şirketin halka arz tarihi belli oldu

Meka Beton Santralleri İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ, 5-6 Ekim tarihlerinde halka arz edilecek.

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 28 Eylül tarihli kararıyla Meka Beton’un halka arzını onaylamıştı. Böylelikle şirketin halka arz süreci başlamıştı.

Şirketin, halka arz edileceği tarih de belli oldu.

Investing’in aktardığına göre şirket 5-6 Ekim tarihlerinde halka arz edilecek. Hisseler, 25 liradan satılacak. Halka arzda toplamda 16 milyon 900 bin nominal değerli pay satılacak.

Payların tamamının satılması durumunda şirketin halka arz büyüklüğü yaklaşık 422 milyon TL, halka açıklık oranıysa yüzde 27,04 olacak.