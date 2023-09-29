Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bir şirketin halka arzı onaylandı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Meka Beton Santralleri İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ’nin halka arzını onayladı.

Fotoğraf: AA

SPK, 28 Eylül tarihli bültenini yayınladı.


Buna göre SPK, Meka Beton Santralleri İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ’nin pay başına 25 liradan halka arz edilmesini onayladı.

Otomotiv şirketinden halka arz başvurusu

SON HABERLER

Erdoğan’a Ankara anketi: Osman Gökçek’in adına şaşırmamış 

Yaklaşan yerel seçimlerde gözlerin çevrildiği kentlerin başında gelen Ankara’da AKP kulislerinde ‘kuvvetli’ görülen yeni bir ‘olası aday’ ortaya çıktı. Kulislerde, AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek’in son dönemlerde yapılan bazı anketlerde önde çıkmasının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dikkatini çektiği konuşuluyor. Öte yandan İstanbul için Fahrettin Koca ve Tevfik Göksu’nun adı öne çıkmaya devam ediyor. 