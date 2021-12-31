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Yaramazlara biraz batar!

İki aylık hamile karısını döven adam tutuklandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşayn bir kişi, iki aylık hamile eşini dövdüğü gerekçesiyle tutuklandı.

AA’nın haberine göre Ayvanat Mahallesi’nde yaşayan Ş.Ş. (30), polis merkezini arayarak eşi S.Ş.’nin kendisini dövdüğünü söyledi.


Polis eşliğinde 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi’ne götürülen Ş.Ş.’nin iki aylık hamile olduğu tespit edildi.

Sağlık kontrolünde hayati tehlikesinin olduğu belirlenen kadının şikayetçi olması üzerine kocası S.Ş. gözaltına alındı.

Siverek başsavcılığı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince ‘kasten yaralama’ suçlamasıyla tutuklandı.

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