IKEA ve H&M, Rusya’daki mağazalarını kapatıyor

İsveçli mobilya firması IKEA’yla Britanyalı giyim firması H&M, Rusya’daki mağazalarını kapatacak.

Rusya’nın 24 Şubat’ta üç cepheden başlattığı Ukrayna işgali sekizinci gününde ve tepkiler devam ediyor.

IKEA’nın Rusya’ya destek veren Belarus’taki mağazalarını da kapatacağını duyurduğu açıklamada, iki ülkeden ticaretin de durdurulduğu ve burada üretimin askıya aldığı duyuruldu.

AA’nın aktardığı açıklamada Ukrayna’daki savaşın büyük insani trajedi yaşattığı hatırlatılırken, malzeme tedarik zincirinde de büyük aksamalar olduğu vurgulandı.

H&M de Rusya’daki bütün mağazalarını kapatmaya karar verdi. Cumartesi Rusya’nın başkenti Moskova’da yeni şubeler açmaya hazırlandığının duyulması üzerine büyük tepki çeken şirket, kararını değiştirdiğini belirtti.

Şirket yeni mağazaların açılmasını durdurdukları ve bütün mağazalarını geçici olarak kapatma kararı aldıkları bildirildi.