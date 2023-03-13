İhtiyaç kredisinde örtülü faiz sınırına 70 bin TL limiti

Merkez Bankası (MB) ihtiyaç kredisine örtülü üst sınır uygulamasına tutar sınırı getirdi.

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MB, bankalara konuya dair talimat gönderdi. Bloomberg HT’nin haberine göre ihtiyaç kredilerinde 70 bin liraya kadar olan kısım menkul kıymet tesisinden muaf tutuldu.

Uygulama talimatında deprem bölgesi ve bazı SGK borcu olanlara yönelik kullandırılacak krediler de muafiyet kapsamına alındı.

MB, ihtiyaç kredilerine dönük yeni bir düzenleme yapmıştı.

Buna göre, ihtiyaç kredilerinde, ticari krediler için uygulanan şekle benzer bir faiz sınırı konulurken, bunun üzerine çıkılması halinde menkul kıymet tutma yükümlülüğü getirilmişti.