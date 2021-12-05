İhsan Çaralan: Yüzde 20’ler dolayında zam, yüzde 40’lık farkı sermaye sahiplerinin cebine koymak demektir

TÜİK’in verilerine göre; tüketici fiyat endeksi (TÜFE), kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3.51 artarken yıllık artış ise yüzde 21.31 oldu!

TÜİK’in açıkladığı rakamlara ne çarşı pazarda çıldırmış olan fiyatlardaki artışı sofrasında yaşayan halk ne de iktidarın emriyle yatıp kalkmayan bilim insanları inanıyor.

Nitekim, saygın bilim insanlarının oluşturduğu Enflasyon Araştırma Gurubunun (ENAG) enflasyon hesaplarına göre, kasım ayı enflasyonu yüzde 9.91, yılık enflasyon ise yüzde 58.65 oldu! (…)

TÜİK’in rakamlarla böylesi açıkça oynayarak itibarsızlaştırılmasının göze alınmasının arkasında ise bir tek neden vardır. O neden de asgari ücret başta olmak üzere ücret ve maaşlardaki artışların TÜFE’ye bağlı olarak artırılmasıdır!

Kısacası, gerçek enflasyonun yüzde 60’lara dayandığı bir zamanda ücret ve maaşlara TÜİK enflasyonu gibi yüzde 20’ler dolayında zam yapılması demek, aradaki yüzde 40’lık farkı sermaye sahiplerinin cebine koyması demektir.

İhsan Çaralan’ın yazısı