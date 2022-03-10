Diken

Yaramazlara biraz batar!

İhsan Çaralan: Türkiye’nin İsrail büyükelçiliği, Kudüs’e taşınırsa şaşırmayalım

ABD’nin 2’nci Dünya Savaşı sonrasında yöneldiği Ortadoğu siyaseti ve İsrail’in bu siyasetteki merkez ülke olması dikkate alındığında, Erdoğan rejiminin, doğrudan Batı’ya yönelik girişimlerde pek yüz bulamaması karşısında dönüp bölgedeki ABD iş birlikçisi rejimlerle ilişkilerini normalleştirme girişimlerinin İsrail’le ilişkilerini normalleştirmezse bir işe yaramayacağını herkes bilir. Bu yüzden İsrail-Türkiye ilişkilerinde gelinen yerin gösterilmesi için Herzog Türkiye’ye davet edilmiştir.

Nitekim, Herzog’un Türkiye’ye davet edildiği Erdoğan tarafında ocak ayının ortasından beri her vesileyle söylenirken, Herzog’un gelmesiyle İsrail ve Türkiye arasında birlikte hangi kültürel, siyasi ve ekonomik anlaşmaların imzalanacağına dair bir gündem açıklanmamıştır. Çünkü, Erdoğan ve yönetiminin Herzog’un ziyaretinden beklediği, Herzog’un Türkiye’ye gelmiş olması ve İsrail’le ilişkilerin normalleştirilmesinde hızlı adımlarla ilerlendiğini göstermektir.


İsrail’e ilişkiler denince kamuoyunda ilk akla gelen Filistin ve Filistin halkının hakları sorunudur. Ama, Erdoğan yönetimi epey bir zamandan beri “Filistin davası”ndan, “İsrail zulmü”nden, “Mescidi Aksa” ve “Kudüs’ün kutsallığı”ndan hiç söz etmemektedir. Yakında Türkiye’nin İsrail Büyükelçiliği, Tel Aviv’den Kudüs’e taşınırsa da şaşırmamamız gerekir.

İhsan Çaralan’ın yazısı

SON HABERLER

EPGİS’ten EPDK başkanına hodri meydan

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), sendikayı hedef alan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz’dan kendileri hakkında suç duyurusunda bulunmasını istedi.

Böbrek sağlığı karnemiz: Her altı-yedi kişiden biri erken evre kronik hasta

Türk Nefroloji Derneği’nin, Ankara, İstanbul ve İzmir’i ziyaret eden gezici tırında 2 bin 998 ziyaretçinin idrar tahlili ve kan basıncı ölçümlerinin yüzde 51’inde kronik böbrek hastalığı riski saptandı. Ziyaretçilerin yüzde 18’i orta-yüksek riskli hastalardı. Tansiyonu ölçülen 938 kişinin ise yüzde 31’inin  yüksekti.