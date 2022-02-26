İhsan Çaralan: Rusya’nın şimdiden ‘zafer kazandığı’ iddiası tartışmalı

Eğer ABD ve İngiltere’nin amacı Ukrayna’nın Rusya’ya karşı korunması ve Rusya’nın müdahalesinin önlenmesi olsaydı Rusya’nın zaferinden söz edilebilirdi.

Ancak, en azından Biden’ın ABD Başkanlık koltuğuna oturmasından beri; ABD ve İngiltere’nin asıl amacının 2021 yılı boyunca; NATO’nun “Defeder 21 Tatbikatı ve Karadeniz ve Baltık bölgelerine yığınak yaparak, buralardaki üsleri güçlendiren adımları dikkate alındığında asıl amacın Ukrayna’yı korumak değil Ukrayna’yı yem olarak kullanarak;

1.NATO’da kaybolmuş olan tesanüdü (birlik ve bütünlüğü) yenileyerek, Batı emperyalizminin bu en büyük savaş örgütünü Rusya karşıtlığı üstünden yeniden ayağa kaldırmak,

2.Rusya ile enerji başta olmak üzere ticareti geliştirmeyi esas alarak ABD’nin Rusya’yı düşman ilan eden güvenlik stratejisinin tersine Rusya ile “ülke çıkarı”, “kazan kazan” etrafında pragmatist politikalar izleyen Avrupa’nın ABD’nin arkasında hizaya girmesini sağlamak olduğu gözüküyor.

Bu; Rusya’nın Ukrayna’daki askeri harekatı karşısında İngiltere ve ABD’nin asıl amacının “Rusya’ya karşı teyakkuz halinde bir Avrupa” olduğunu gösteriyor.

Dolasıyla Rusya’nın şimdiden “Zafer kazandığı” iddiası tartışmalıdır. Rusya’nın “Ukrayna zaferi”nin bir “Pyrus Zaferi” olma ihtimali hiç de yabana atılır bir ihtimal değildir.

İhsan Çaralan’ın yazısı