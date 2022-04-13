İhsan Çaralan: Rusya hangi sonucu almak istiyordu da alamadı

Söz konusu olan Rusya tarafının istemleri olduğunda burada akla, Rusya işgale varan girişimiyle hangi sonucu almak istiyordu da alamadı? sorusu gelebilir. Gerek Belarus ve Türkiye’deki yüz yüze görüşmeler sırasında yapılan açıklamalardan gerekse her gün sürdüğü bertilen “online” görüşmelerden sızan bilgilere bakıldığında Rusya’nın “Kırım’ın ilhakı ile Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerinin bağımsızlığının tanınması”, “Ukrayna’nın NATO’ya üye olmayacağına dair garanti verilmesi”… gibi pek çok madde sayıldı ve bazen bunların çoğunda anlaşıldığı, bazen de hiçbirinde anlaşma sağlanmadığına dair haberler çıktı. Ancak gerek Kiev’in kapılarına kadar dayanan Rusya ordusunun gerek savaş planına gerekse Ukrayna krizinin dünyanın bugünkü konjonktüründe kazandığı pozisyona bakıldığında, Rusya’nın bu operasyonda olmazsa olmaz amacının, “Batı emperyalizminin iş birlikçisi Zelenskiy Hükümetini devirirken yerine Rusya emperyalizminin iş birlikçisi bir hükümetin kurulması” olduğunu söylemek bir abartı olmaz.Gelinen yere bakıldığında; Rusya’nın giriştiği operasyonda “A Planı”nın başarısızlığa uğradığını bu yüzden de güçlerini Doğu Ukrayna’ya Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin bağımsızlığı (zamanla Rusya’ya ilhakı), ile Ukrayna’nın Karadeniz’le bağlantısını kesmek (Bu amaca C ya da D planı da olabilir) Ukrayna’yı bir “kara devleti”ne dönüştürmek olduğunu söylemek gerçeğe en yakın yaklaşım olur.

İhsan Çaralan’ın yazısı