İhsan Çaralan: ‘Mafya-devlet-siyaset-sermaye’ dörtlüsüne ‘beşinci boyut’

Peker’in son suçlaması ise, Kolombiya’dan 4.5 ton kokainin Ağar’a teslim edilmek üzere yola çıktığıdır!

Susurluk skandalında ortaya çıkan kirli ilişkiler; “mafya-devlet–siyaset” şeklinde “üç boyutlu bir suç organizasyonu” olarak ortaya çıkmıştı. Şimdi bu üç boyuta yeni “iki boyutun” daha eklendiğini görüyoruz. Bu yeni iki boyuttan birisi, henüz sadece görüldüğü kadarıyla bile milyar dolarla ifade edilen, ipuçları takip edildiğinde akıl almaz boyutlara varabilecek olan “sermaye” boyutudur. Diğeri ise, “tek millet iki devlet” diye onore edilen, Azerbaycan hanedanlığının da merkezinde olduğu, ülkemizde de PETKİM’in özelleştirilmesi adı altında başlayan, Masimov’a 2.04 milyar dolara satılması, İzmir’de SOCAR Rafinerisinin kurulması, Bodrum-Yalıkavak Marinası ve onlarca gemi, çeşitli ada ülkelerde kurulan onlarca firmanın SOCAR, Yalıkavak Marinası merkezli ilişkilerle bağlantılı oluğu anlaşılıyor. Ki, bu ilişkilerin Azerbaycan ve Türkiye’de siyasilerin ve yakınlarının da içinde olduğu sermaye dolaşımı, bütün bu ilişkilerin iç içeliği… yeni bir tartışma, “mafya-devlet-siyaset-sermaye” dörtlüsüne “5’inci boyut” olarak, “uluslararasılığı” da eklemiş olmaktadır.

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İhsan Çaralan’ın yazısı