İhsan Çaralan: Kabil Havalimanı’nda kalmak istenmesinde amaç güvenliği sağlamak değildi

Elbette ki Erdoğan yönetiminin Kabil Havalimanında kalmak istemesindeki amaç havalimanının güvenliğini sağlamak değildi.

Çünkü Erdoğan, “Afganistan görevi” ile; Suriye’de, Libya’da, Doğu Akdeniz’de hatta Kafkasya’da açmaza giren yeni Osmanlıcı dış politikayı Orta Asya merkezli yenilemeyi amaçlıyordu. Böylece Erdoğan Afganistan’da kalarak; Kabil Hükümeti, Taliban ve ABD arasında “ara bulucu” olmayı, Batı emperyalizmi bölgeyi terk ettikten sonra bölgede tutunarak bir yanda ABD ve batılı emperyalistlerin vazgeçilmez bölge gücü, onların “vekili” olarak bölgedeki etkinliğini artırırken öte yandan da Orta Asya’daki Türk-Müslüman ülkelerin hamisi (abisi) olmaya soyunan bir pozisyon tutmayı amaçlıyordu.

Taliban’ın Kabil’i ele geçirmesiyle, Erdoğan yönetiminin Beştepe’nin serin salonlarında yaptığı hesaplar Afganistan sahasında akamete uğramıştır.

İhsan Çaralan’ın yazısı