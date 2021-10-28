İhsan Çaralan: İyi Parti şoven milliyetçiliğin hala prim yaptığını gösterdi

Kısacası bu tezkere üzerinden CHP’nin artık “mili güvenlik” safsatasına peşinen prim vermemesi, hele de önümüzdeki aylarda bu tartışmanın kızışacağı besbelli olduğu dikkate alındığında, CHP’nin tezkere karşısındaki adımının siyasette önemli olacağını söylemek yanlış olmaz.

CHP 20 yıllık “Sınır ötesine asker gönderme” ve “milli güvenlik” bahanesiyle iktidarın arkasında oluşan şoven milliyetçi bloku bozmuştur.

Ama öte yandan uzunca bir zamandan beri CHP ile Millet İttifakı içinde olan İyi Parti “tezkereye evet” derken sadece tezkereye “evet” dememiş aynı zamanda iktidara Millet İttifakının yumuşak karnı olan şoven milliyetçiliğin hâlâ prim yaptığını göstermiştir.

İhsan Çaralan’ın yazısı